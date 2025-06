Doris Reichenauer in Untergruppenbach (20.7.25)

Freche, authentische Comedy die mitten ins Herz trifft! Lachen, bis die Tränen fließen – das ist die Spezialität von Doris Reichenauer, bekannt aus dem Kabarett-Duo Dui do on de Sell. In ihrem neuen Solo-Programm »Jetzt hat´s gschnacklt« serviert sie Alltagsge-schichten so authentisch und frech, dass das Publikum vor Begeisterung brüllt. Von den kleinen Katastrophen bis zu den großen Triumphen des Lebens – Doris verpasst jedem Thema ihre ganz eigene humorvolle Sicht. In gewohnt authentischer Manier wirft sie einen schonungslosen Blick auf den Alltag.

So. 20. Juli, 19 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach, www.burg-stettenfels.de