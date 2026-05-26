Dota: Poetisch, kritisch, nahbar, 03.06.26

Dota ist eine Band um die Berliner Sängerin und Liedermacherin Dorothea »Dota« Kehr. Die Texte sind zeitkritisch, die Musik ist von Bossa Nova und Jazz stark beeinflusst. Mit ihrem neuen Album schlägt die Band ein weiteres Kapitel ihrer musikalischen Entwicklung auf. Die Songs wirken reduzierter, direkter und kontrastreicher, ohne dabei den typischen Dota-Sound zu verlieren. Frontfrau Dota Kehr verbindet poetische Beobachtungen mit gesellschaftlicher Analyse und emotionaler Offenheit. Einflüsse ihrer intensiven Beschäftigung mit der Lyrikerin Mascha Kaléko sind dabei deutlich spürbar. Gemeinsam mit ihrer Band entwickelt Kehr Songs zwischen Melancholie, Ironie und Leichtigkeit.

Dota, Mi. 3. Juni, 20 Uhr Sudhaus, Tübingen, sudhaus-tuebingen.de