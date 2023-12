Dr. Leon Windscheid verbreitet »Gute Gefühle«

Ob sein Platz 1 Spiegel-Bestseller »Besser fühlen«, seine restlos ausverkauften Master-Classes oder sein Podcast »Betreutes Fühlen« mit Atze Schröder, der bereits über drei Millionen Abonnenten hat: Dr. Leon Windscheid hat die wissenschaftlich fundierte Psychologie auf die Karte gebracht und ist zweifellos der Shootingstar der Wissenschaftskommunikation. Bei seiner ersten Live-Tour begeisterte er bereits mehrere zehntausend Menschen in ausverkauften Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, jetzt geht er mit seinem zweiten Programm »Gute Gefühle«. Wie entsteht ein Gefühl? Warum fühlen wir Menschen überhaupt? Wie schafft man es, sich selbst zu mögen? Wann funktioniert die Liebe? Was macht Freundschaft mit uns? Wie heilen emotionale Wunden? Was sind die guten Seiten von Angst, Traurigkeit und Wut? Dr. Leon Windscheid liefert unterhaltsam die Antworten.

Mi, 24. Januar, 20 Uhr, Harmonie Heilbronn,

www.provinztour.de