Dr. Mablues feiern 40-jähriges Bühnenjubiläum, 06.12.25

Kaum zu glauben: Dr. Mablues and the detail horns feiern ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum. Vier Jahrzehnte voller gemeinsamer Konzertnächte mit ihren Fans, Auftritten beim Bridgeport-Festival in den USA neben Acts wie den Commodores und Isaac Hayes, Shows beim Lent-Festival in Slowenien und mehrfach beim Montreux Jazz Festival – teils begleitet von ganzen Fanbussen. Die Band spielte als Support für »Blood, Sweat & Tears« und »Wilson Pickett« und ist dabei auf ihre eigene Art jung geblieben. Nun schreiben Band und Fans in Winterbach ein weiteres Kapitel: das große 40-Jahre-Jubiläumskonzert. Als Vorband tritt »Hiss« auf und wird sogar den ein oder anderen Mablues-Song mitperformen. Außerdem präsentiert die Band ihr neues Album »Celebrate The Day«. Also: Auf zum Jubiläum und Ohren auf, für die vielleicht beste Empfehlung, seit es Doktoren gibt! alh

Dr. Mablues and the detail horns, Sa. 6. Dezember, 20 Uhr, Salierhalle, Winterbach, kulturinitiative-rock.de