Dr. Pop in Heidenheim, 13.11.26

Kann man mit einem Doktortitel in Popmusik Karriere machen? Dr. Pop beweist es: In seiner Musik-Comedy-Show »Hitverdächtig« verbindet er Kabarett, Stand-up und verblüffende Fakten aus der Musikwelt. Mit kuriosen wissenschaftlichen Erkenntnissen und pointierten Musiksamples zeigt er, wie Klänge unser Verhalten beeinflussen, von Heavy Metal für Termiten bis zum Barry-White-Effekt in der Evolution. Ob Pop, Rock, Klassik, Schlager, Jazz oder Hip-Hop: Dr. Pop präsentiert bekannte Hits und überraschende Entdeckungen, die den Alltag bereichernund Beziehungen retten können. Dabei wird das Programm laufend um aktuelle Songs und neue Studien ergänzt.

Dr. Pop, Fr. 13. November, 20 Uhr, Lokschuppen, Heidenheim, www.locations-hdh.de