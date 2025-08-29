Dr. Pop: Comedy trifft Musikwissenschaft, 24.09.25

Dr. Pop, der studierte Medienwissenschaftler und Popmusikspezialist, kombiniert in seinem Programm auf unterhaltsame und humorvolle Weise das Beste aus beiden Welten: Komödie und Musikwissenschaft. Er erzählt interessante Musikfakten, beantwortet kuriose Fragen und präsentiert ein breites Spektrum an Musikproben, das von Hip-Hop, Rock und Pop bis hin zu Schlager, Klassik und Jazz reicht. In seiner Show erfährt man, wie Musik verschiedene Lebenssituationen beeinflussen kann und entdeckt, dass es für jeden Anlass den richtigen Hit gibt. Mit seinem facettenreichen und interaktiven Ansatz trägt Dr. Pop dazu bei, das Publikum für die Welt der Musik zu begeistern und ein besseres Verständnis von ihren komplexen Zusammenhängen zu schaffen. Er entführt sein Publikum in die Welt der Musik und lässt es einen humorvollen Abend voller Unterhaltung erleben.

Dr. Pop, Mi. 24. September, 20 Uhr, Stadthalle Eislingen, www.stadthalle-eislingen.de