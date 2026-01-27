Dream Catcher, 08.02.26

Die Luxemburger Folk-Rock-Band Dream Catcher ist echt, urig und unangepasst. Das dreisprachige Fürstentum spiegelt sich in ihrem Repertoire wider: Deutsch, Luxemburgisch und Französisch, vom französischen Chanson bis zum irischen Gassenhauer. Ihre große Spielfreude steckt das Publikum an. Die Band nennt ihren Stil »Raggle Taggle Folk« und liebt irisch inspirierte Lieder. Frontmann John Rech gilt als »Rampensau und stand bereits im Vorprogramm von Robbie Williams, Sportfreunde Stiller, Alanis Morissette, Counting Crows und Bon Jovi auf der Bühne. Mit Entertainer-Qualitäten begeistert er sein Publikum auf Deutsch, Englisch, Französisch und Luxemburgisch.

Dream Catcher, So. 8. Februar, 19 Uhr, Stadthalle Eislingen, www.stadthalle-eislingen.de