Drei Abende voller Live-Musik in Ludwigsburg

Im Herzen von Ludwigsburg, einer der bedeutendsten barocken Städte Deutschlands, liegt der Ratskeller mit seinem großen Biergarten, in dem es neben typischen Biergarten-Schmankerl auch 2021 wieder ein musikalisches Event der Extraklasse geben wird. An drei Tagen im August steigt die Sommerlaube, bei der sich die Zuschauer auf tolle Musik von hochklassigen Künstlern freuen dürfen.

Red Lounge

Los geht es am Donnerstag, den 5. August, mit dem Auftritt der Party Band »Red Lounge« , einem Trio mit dem herausragenden Saxophonisten »CD« Hertler, dem französischen Sänger Jo Besnier, auch bekannt durch »The Madisons« oder der Latino Rockband »Agua loca« und »The Big Voice of Cameroun« Thierry Tzoumpe (X Factor 2012). Mit Charme und Esprit sorgen sie für eine lockere Cocktailparty mit coolen, lässigen und abwechslungsreichen Grooves. Red Lounge verspricht die wundervolle, inspirierende Sommernacht, die wir alle so schmerzlich vermisst haben.

Soultrip

Am Freitag, den 6. August, folgt der Auftritt von Soultrip. Die Combo aus Ludwigsburg kann dank ihrer großen Klangvielfalt eine Vielzahl an Genres und Musikrichtungen auf der Bühne abrufen und sorgt mit ihrem Soul & Funk Repertoire für Stimmung und Party. Die Songs sind von der Band umarrangiert worden, damit jeder seinen eigenen Touch bekommt. Hier kommen sowohl junge als auch ältere Gäste auf ihre Kosten, da das Repertoire von James Brown bis Pharrell Williams reicht.

DJ Chen

Zum großen Abschluss der Sommerlaube spielt am Samstag, den 7. August, der großartige DJ Chen. Er steht seit 1996 hinter dem DJ-Pult, hat in dieser Zeit um die 1.000 Events mit seiner Musik bereichert und dabei ein sehr feines Gespür für die richtigen Partytunes entwickelt. Sein Repertoire umfasst die gesamten 20 Jahre an House Musik und nicht selten überrascht er die Crowd mit einem fast vergessenen Klassiker. Begleitet wird er an diesem Abend von der bezaubernden Sophia Levia. Die Kölnerin ist für ihr ungemein großes Talent am Saxophon und an der Querflöte bekannt. Sie bedient perfekt beide Welten - ob elegant an ihrer Querflöte mit klassischen Klängen, oder rockig bei Partys mit dem Saxophon.

Sophia Levia

Die Termine der Sommerlaube im Überblick

Donnerstag, 5. August: Red Lounge Freitag, 6. August: Soultrip Percussion Combo Samstag, 7. August: Soundlabor DJ Chen & Sophia Levia Spielzeiten jeweils ab 18.15 Uhr, Biergarten, Ratskeller Ludwigsburg, Tickets im VVK Online unter www.diginights.com/location/ratskeller-ludwigsburg und als Hard-Ticket im Biergarten. Ticket-Preise: Tagesticket 6 Euro, Wochenendticket 15 Euro, Alle Infos: www.ratskeller-ludwigsburg.de