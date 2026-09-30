Drei Haselnüsse für Aschenbrödel – Das Musical, 25.10.26

Der Filmklassiker »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« gehört seit mehr als 50 Jahren gehört für viele zur Adventszeit. Nun wird die Geschichte um Aschenbrödel, den Prinzen und die geheimnisvollen Haselnüsse als Musical erlebbar. Das Publikum erwartet eine märchenhafte Reise durch verschneite Landschaften bis zum prachtvollen Schloss und dem großen Ball. Für den musikalischen Zauber sorgt die berühmte Titelmelodie von Karel Svoboda, ergänzt durch neue Kompositionen von Thomas Zaufke. Der vielfach ausgezeichnete Musical-Komponist verbindet die vertrauten Klänge mit frischen Arrangements und schafft so eine Mischung aus Nostalgie und Bühnenerlebnis.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel – Das Musical, So. 25. Oktober, 19 Uhr, Congress-Centrum Heidenheim, blp.live