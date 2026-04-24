Drei Jahrzehnte Musiknacht: Heidenheim feiert Jubiläum, 09.05.26

Am Samstag, den 9. Mai 2026, begeht die Heidenheimer Musiknacht ihr 30-jähriges Bestehen. Initiiert wurde das Event im Jahr 1996 von Dieter Reich, damals Leiter des städtischen Kulturamts. Reich, der 2007 verstarb, erfährt in der diesjährigen Jubiläumsausgabe eine besondere Würdigung durch die heutigen Organisatoren Siggi Schwarz und Jörg Stockinger. Insgesamt treten 18 Live-Acts an 17 verschiedenen Spielstätten auf und sorgen für ein vielseitiges Konzerterlebnis. Renommierte Bands und Musiker aus der Region decken dabei eine breite stilistische Palette ab – von Rock, Blues, Funk und Soul über Latin, Country und Folk bis hin zu Heavy Metal. Das offizielle Opening steigt in den Schlossarkaden: Von 18.30 bis 20 Uhr steht dort Siggi Schwarz & The Allstars gemeinsam mit Stargast Andreas Kümmert sowie weiteren Gästen wie Lee Mayall, Iris Trevisan und Jörg Stockinger auf der Bühne. Ab 20.30 Uhr beginnen anschließend die Auftritte in den einzelnen Locations und dauern – mit kurzen Unterbrechungen – bis etwa 23.30 Uhr. Nur in der Michaelskirche endet die Musiknacht schon eine Stunde früher. Seit jeher versteht sich die Musiknacht als Treffpunkt für Musikbegeisterte aller Altersgruppen und als Präsentationsplattform der lebendigen regionalen Kulturszene. Dank der kurzen Wege zwischen den Spielorten können Besucher mehrere Konzerte an einem Abend erleben und verschiedenste Musikrichtungen entdecken. Die besondere Atmosphäre in Bars, Kirchen und außergewöhnlichen Veranstaltungsorten schafft ein intensives Live-Erlebnis, das Künstler und Publikum direkt miteinander verbindet.

Eintrittsbändel sind im Ticketshop des Pressehauses der Heidenheimer Zeitung, bei der Stadtinformation Heidenheim, bei Schreibwaren Süßmuth in Giengen sowie in den beteiligten Lokalen erhältlich. Zusätzlich wird eine Abendkasse eingerichtet, die sich in der Stadtinformation in der Christianstraße befindet und um 17.30 Uhr öffnet.

Programm:

Opening 18.30 bis 20 Uhr

Schloss Arkaden: Siggi Schwarz & The Allstars

Spielbeginn 20.30 Uhr

Stattgarten: Witchbound

Gesellschaftsgarten: Heino Fauch & Friends

maloWein: Roger & the Tin Whistles

Wohntraum: Ikarus

Crèpes de Luxe: The Flowers

Cafe Bar: Mayu Fluss

Bistro im Flügel: Ralph Balu Widmann

Zollamt: Lucy4NewCountry

Wilhelms Lounge: Heavy Metal

Bar Piano: George Heinle

Stadtbibliothek: Miteinand

Römerbad: Crossover

Halbe Treppe: Matthias Waßer

Cafe Vinyl (Musikschule Primus): Monopelao

Michaelskirche: Bläserkraftwerk und Musefänger (bis 22.30 Uhr)

Saloon: Country Rock Boys

Treff 9: Label Z

30. Heidenheimer Musiknacht, Sa. 9. Mai, 18.30 bis 23.30 Uhr, 18 Acts in 17 Locations, Innenstadt, Heidenheim, www.siggi-schwarz.de