Drei Männer im Schnee in Braunsbach

Dieses Jahr wäre Erich Kästner 125 Jahre alt geworden. Das Theater in Braunsbach nimmt dies zum Anlass, seinen Roman »Drei Männer im Schnee« in der Theaterfassung von Thomas Lewinski aufzuführen. Man kennt Erich Kästner primär als Lyriker und Kinderbuchautor, er hat jedoch auch gesellschafts- und regierungskritische Artikel geschrieben, weshalb seine Werke in der Nazizeit verbrannt wurden, und er unsere Romanvorlage 1934 unter einem Pseudonym außerhalb Deutschlands verlegen lassen musste. Das Stück handelt von einem Millionär der innerlich »ein lebenslängliches Kind« geblieben ist und nur einmal ­»normal« behandelt werden möchte. Er reist mit seinem Diener in vertauschten Rollen in ein exklusives Grandhotel; die besorgte Tochter warnt jedoch und es kommt, wie es kommen muss, zu einer Verwechslung.

Fr. 19., Sa. 20., Fr. 26., Sa. 27. Juli, 20.15 Uhr, Kulturinsel, Braunsbach

www.theater-in-braunsbach-ev.de