Drei Tage Open Air im Großen Elzpark Mosbach (24.-26.7.25)

Drei Tage wird im Großen Elzpark Mosbach unter freiem Himmel einiges geboten. Los geht‘s am Donnerstag, den 25. Juli mit »SWR 1 Pop & Poesie«. Das Publikum darf sich auf ein Konzert, bei dem neun Musiker, Sänger und Schauspieler die größten Hits aller Zeiten in ganz individuellen Versionen spielen – in der Originalsprache und in der deutschen Übersetzung freuen. Am Freitag steht der Singer & Songwriter Wincent Weiss auf der Mosbacher Bühne. Seine warme Stimme geht unter die Haut, seine Songs direkt ins Herz – deshalb zählt Wincent Weiss zu den derzeit erfolgreichsten Künstlern, die die deutsche Musikszene zu bieten hat. Am Samstag wird es im Großen Elzpark wieder laut und rockig: The Hooters bescheren ihren Fans auch nach mehr als 30 Jahren grandiose Auftritte und kommen zusammen mit Level 42, sowie Russ Ballard & Band zur großen Mosbacher Rock Night in den Großen Elzpark.

Do. 24. Juli bis Sa. 26. Juli, Großer Elzpark, Mosbach, www.provinztour.de