Dub Spencer & Trance Hill in Tübingen, 16.10.

»Dub Spencer & Trance Hill« verwandeln handgespielten Dub in einen psychedelischen Klangkosmos. Das Schweizer Quartett verbindet jamaikanische Rhythmen mit Trance, Techno, Rock und Jazz. Seit rund 20 Jahren lotet die Band die Grenzen des Genres aus. Auf ihrem zwölften Album »Synchronos« treffen hypnotische Grooves und dubbige Effekte auf organische Instrumentierung und elektronische Klangflächen. Die vier Musiker setzen konsequent auf analogen Sound. Loops und vorproduzierte Backing-Tracks gibt es nicht, die Musik entsteht vollständig live. Mehr als 500 Konzerte hat die Band bereits gespielt. 2026 bringen sie »Synchronos« auf die Clubbühnen.
Dub Spencer & Trance Hill, Fr. 16. Oktober, 20.30 Uhr, Sudhaus, Tübingen, www.sudhaus-tuebingen.de