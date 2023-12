Dui do on de Sell in Schwäbisch Hall

Als Putzfrauen eroberten Petra Binder und Doris Reichenauer die süddeutsche Kabarett-Welt. Inzwischen sorgen die beiden Damen des schwäbischen Duos »Dui do on de Sell« kontinuierlich für ausverkaufte Hallen und begeisterte Zuschauer. In ihrem Programm »Das Zauberwort heißt BITTE!« lassen die beiden Schwertgoschen die Kittelschürzen hinter sich und werfen einen kabarettistischen Blick durch anderer Leute Küchenfenster. Dabei kommt zutage, was sonst säuberlich hinter wackelnden Vorhängen verborgen bleibt: Nörgelnde Ehemänner, die nur durch ihre Kofferpack-Inkompetenz vor dem Rauswurf bewahrt werden. Yoga-Ausflüge, um den fortschreitenden körperlichen Verfall aufzuhalten. Und Angst vor verfrühten Oma-Freuden, weil der Sprössling das Thema Verhütung heutzutage nur noch anhand von Internet-Metaphern kapiert.

Do. 28. Dezember, 20 Uhr, Neubausaal, Schwäbisch Hall

www.schwaebischhall.de