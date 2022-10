Dui Do on de Sell: »Reg mi net uf!«

Seit nunmehr 15 Jahren stehen die beiden Vorzeige-Schwäbinnen Dui do on de Sell (für Nichtschwaben: »Die Eine und die Andere«) gemeinsam auf der Bühne. Ihr unvergleichbarer Humor und ihre natürliche Fröhlichkeit scheint unerschöpflich und keine Grenzen zu kennen. Mit ihrem neuen Bühnenprogramm »Reg mi net uf« greifen sie so ziemlich alles auf, was das Alltagsleben an Kuriositäten bietet. Die beiden Vollblut-Comedians Petra Binder und Doris Reichenauer verpacken Alltägliches, Ungewöhnliches aber auch Unmögliches so gekonnt in ein 2-stündiges Bühnenprogramm, dass dabei kein Auge trocken bleibt. Hier kommt der Alltag schonungslos, unverblümt und gnadenlos auf den Tisch. Die beiden Ausnahmekünstlerinnen fesseln ihr Publikum auf charmante und vor allem authentische Art und Weise.

Dui Do on de Sell

Do. 3. November, 20 Uhr, Dr.-Sieber-Halle, Sinsheim

www.livemacher.de