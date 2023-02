Dui do on de Sell in Schwäbisch Gmünd

Petra Binder und Doris Reichenauer greifen in ihrem aktuellen Programm so ziemlich alles auf, was einen aufregen kann. Auf charmante und ehrliche Weise erzählen die beiden Künstlerinnen von Alltagssituationen, die jeder Mitfühlen kann und von Kuriositäten, über die man nicht anders kann als zu lachen. Ob es um das Kennenlernen der Gegenschwiegereltern oder die Überraschungen, die der Ehepartner auf Lager hat, geht, Dui do und die Sell berichten schonungslos und fesselnd, so dass kein Auge trocken bleibt.

Dui do on de Sell, »Reg mi net uf!«,

Fr. 24. März, 20 Uhr, CCS Schwäbisch Gmünd