Duo Anemos in Mosbach

Saxophon und Akkordeon – eine ungewöhnliche Kombination von zwei Instrumenten, die eine unerschöpfliche Palette an Klangfarben bieten. In diesem breitgefächerten, mitreißenden Programm, das eigentlich eine musikalische Weltreise durch die Epochen darstellt, spannt das Duo Anemos einen Bogen über 300 Jahre Musikgeschichte. Von Scarlatti und C. Ph. E. Bach bis Bartók und Sánchez-Verdu – Besucherinnen und Besucher lassen sich entführen in diese ungewöhnliche Klangwelt, die das Duo Anemos für sie öffnet.

Di. 11. Februar, 20 Uhr, Alte Mälzerei, Mosbach, www.mosbach.de