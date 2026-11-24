Ariana Burstein und Roberto Legnani öffnen neue musikalische Horizonte. Seit drei Jahrzehnten stehen die beiden Künstler gemeinsam auf der Bühne. In ihrem Jubiläumsprogramm »Das Beste aus 30 Jahren« verbinden sie eigene Arrangements klassischer Meisterwerke mit Weltmusik und eigenen Kompositionen – Musik voller Virtuosität, Tiefe und Inspiration. Mit den »Echos des Atlantiks« führt die musikalische Reise von Galicien bis nach Irland. Von dort spannt sich der Bogen über O’Carolans irische Melodien, Legnanis Wüstenzyklus »Bamidbar«, Albéniz’ »Asturias« und sephardische Lieder bis zu koreanischer Sehnsucht und Montis temperamentvollem »Csárdás«. Spanische Leidenschaft begegnet dabei keltischer Melancholie.

So. 24. Januar, 19 Uhr, Spektrum, Blaufelden, www.blaufelden.de