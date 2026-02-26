Duo con motto, 15.03.26

Warme Streicherklänge, spritzige Virtuosität und Experimentierfreude zeichnen das Duo con moto aus, bestehend aus der Geigerin Anna Göbel und der Cellistin Anna Catharina Nimczik. Seit 2017 zeigen die beiden Musikerinnen die Vielseitigkeit ihrer Instrumente und bringen ein breites Spektrum von klassischer Kammermusik bis zu modernen Kompositionen auf die Bühne. Als Stipendiatinnen der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur widmeten sie sich 2020 dem Werk von Komponistinnen und 2021 Stücken jüdischer Komponisten. Aktuell arbeitet das Duo intensiv mit zeitgenössischer Kammermusik, unter anderem mit der Komponistin Violeta Dinescu.

Duo con motto, So. 15. März, 19 Uhr, Schwörhaus, Schwäbisch Gmünd, musikschule-gd.de