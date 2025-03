Duo Graceland: A Tribute to Simon & Garfunkel, 13.04.

Mit Liedern wie »Sound of Silence« schuf das US-amerikanische Duo ­Simon & Garfunkel poetische Hymnen für eine ganze Generation und ging spätestens mit »The Boxer« und »Bridge over Troubled Water« in die Musikgeschichte ein. Seit einigen Jahren spürt das Duo Graceland mit »A Tribute to Simon and Garfunkel« intensiv dem musikalischen Geist seiner Vorbilder nach. Immer mit dem nötigen Respekt vor den großen Kompositionen und dem Anspruch, musikalisch hochwertige Interpretationen der Welthits von Simon & Garfunkel zu bieten. Dabei ist dem Duo aber eines besonders wichtig: »Wir wollen keine Kopie sein, nicht visuell, auch nicht stimmlich«. Das Zusammenspiel der beiden Stimmen und zweier Gitarren lässt die Songs von Simon & Garfunkel zu außergewöhnlichen Musikerlebnis werden.

So. 13. April, 19 Uhr, Konzertsaal im Spitalhof, Dinkelsbühl, www.dinkelsbuehl.de