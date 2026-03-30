Duo Mimikry, 25.04.26

Elias Elastisch und Nicolas Rocher präsentieren in ihrer neuen Show »Tasty Biscuits« Visual Comedy auf höchstem Niveau. Die Kurzgeschichten sind wie eine Keksdose voller Überraschungen: Satire, schwarzer Humor, Rhythmus und Gesellschaftskritik treffen auf brillante Körpersprache. Jede Nummer ist ein eigenständiges Highlight – von der emanzipierten Zaubererassistentin über Superman beim Zahnarzt bis hin zu postmodernem Puppenspiel und der ungeschönten Realität der Unterhaltungsbranche. Mit pantomimischer Präzision und verblüffender Mimik trainieren sie die Lachmuskeln des Publikums und lassen Satire und Humor ineinanderfließen.

Duo Mimikry, So. 25. April, 19.30 Uhr, Theaterwerkstatt Schwäbisch Gmünd, theaterwerkstatt-gd.de