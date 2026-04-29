Duo Motus: Pianistische Präzision im Doppelpack, 23.05.26

Das Klavierduo Duo Motus besteht aus den Pianistinnen Türkü Su Dilan Özkaya und Melis Ertürk, beide in der Türkei geboren. Sie studierten unabhängig voneinander Klavier als Konzertfach am staatlichen Konservatorium in Ankara sowie an der HMDK Stuttgart. 2018 gründeten sie dort ihr Duo und wurden von renommierten Lehrern wie Hans-Peter Stenzl, Volker Stenzl, Péter Nagy, Florian Wiek und Can Çoker geprägt. Bereits kurz darauf erzielten sie internationale Erfolge: 2019 gewannen sie den 1. Preis beim Wettbewerb »Villafranca VR City« in Italien. Heute konzertieren sie international und unterrichten in Heubach. Darüber hinaus gastiert das Duo bei führenden internationalen Musikfestivals.

Duo Motus, Sa. 23. Mai, 19 Uhr, Schloss Ellwangen, stiftsbund.de