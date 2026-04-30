Duo Stiehler/Lucaciu: Klanggeschichten ohne Worte, 15.05.26

Das Duo Stiehler/Lucaciu verbindet Klassik, Jazz und Pop zu einem unverwechselbaren Sound. Ihre Musik erzählt Geschichten des Alltags – oft ganz ohne Worte, getragen von Fantasie und Ausdruckskraft. Mal ruhig und nachdenklich, mal verspielt und energiegeladen, bewegen sie sich mühelos zwischen Emotion und Experiment. Die Leipziger Musiker, geprägt durch klassische Ausbildung und ein gemeinsames Jazzstudium, zählen zu den renommierten Künstlern der deutschen Szene. Sascha Stiehler und Antonio Lucaciu erschmelzen ihre Stile zu instrumentalen Pop-Kompositionen. Mit ihrem Album »Klappen und Tasten« zeigen sie eine lebendige Fusion jenseits fester Genregrenzen.

Duo Stiehler/Lucaciu, Fr. 15. Mai, 20 Uhr, franz.K, Reutlingen, franzk.net