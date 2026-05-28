Pop-Ikonen Duran Duran beehren Stuttgart, 26.06.26

Seit der Gründung 1978 in Birmingham zählen Duran Duran zu den einflussreichsten Bands der internationalen Pop- und Rockmusik. Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern, zahlreichen Welthits und ihrer Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame im Jahr 2022 prägte die Gruppe Generationen von Künstlern und Musikfans. Sänger Simon Le Bon sowie Nick Rhodes, John Taylor und Roger Taylor stehen bis heute für stilvollen Pop zwischen musikalischer Innovation und visueller Kreativität. Songs wie »Rio«, »Hungry Like the Wolf«, »Ordinary World« oder »The Wild Boys« gehören längst zur Popgeschichte und sind fester Bestandteil ihrer spektakulären Live-Shows.

Duran Duran, Fr. 26. Juni, 19.30 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, www.lb-events.de