Dymytry Paradox erobern die Metalwelt, 16.01.26

Geboren aus Chaos und Konflikten, formen Dymytry Paradox aus Druck und Dunkelheit neue Kraft. Als internationale Identität des Metal-Kollektivs Dymytry erschaffen sie eine eigene Realität – mit neuem Sound, neuer Vision und neuer Stimme. Keine Übersetzungen, keine Kopien: Dymytry Paradox existieren für sich, geschmiedet auf Englisch und ausgelegt auf weltweite Wirkung. Musikalisch verbindet die Band Alt-Metal, Industrial, Modern Metal und Metalcore zu aggressiven Riffs, großen Hooks und epischen Melodien. Touren mit Lordi, Mushroomhead, Pantera und Hämatom stärkten ihren Ruf, ebenso wie ihre explosive Headliner-Tour »Five Angry Men« 2024. Sie spielten Festivals wie Summer Breeze, Into the Grave, Leyendas del Rock und Rock the Lakes. Dymytry Paradox sind mehr als ein Rebranding, sie sind eine neue, lautere Wahrheit.

Dymytry Paradox, Fr. 16. Januar, 20 Uhr, Kulturquartier, Stuttgart, www.stuttgart-live.de