Eberbacher Takt & Töne 2026

Foto: Agentur Nentwig
The Mama Shakers aus Paris
Auch im zweiten Jahr lädt die Musikreihe „Eberbacher Takt & Töne“ wieder dazu ein, musikalische Vielfalt in der Stadt zu entdecken. Gefördert von der Sparkasse Neckartal-Odenwald erklingen über das Jahr hinweg Konzerte an unterschiedlichen Orten und machen Musik in ihren vielen Facetten erlebbar – mal leise und konzentriert, mal lebendig und dynamisch.
Eröffnet wird das Musikjahr mit einer Auftaktwoche, die mit »Northern Lights« einen eigenen musikalischen Akzent setzt. Musik aus Skandinavien steht im Mittelpunkt: nordischer Jazz, feine Klanglandschaften und von Folk-Traditionen inspirierte Stücke, geprägt von Weite, Licht und einer besonderen Ruhe. Hochkarätige, teils internationale Ensembles bringen diese Atmosphäre nach Eberbach und laden zum aufmerksamen Zuhören ein.
Im weiteren Jahresverlauf zeigt sich die ganze Bandbreite von »Takt & Töne«. Die Pianotage Eberbach widmen sich dem Klavier als vielseitigem Instrument zwischen Genres und Stimmungen. Das 2×2 Quartettfest im Frühling und Herbst stellt das Zusammenspiel im Quartett in den Mittelpunkt – nah, lebendig und voller musikalischer Spannung. Mit der Französischen Woche kommt – unterstützt von der Asteelflash Germany GmbH - im Sommer französisches Lebensgefühl in die Stadt, begleitet von Livemusik, Genussmarkt und Sommerkino.
»Eberbacher Takt & Töne« versteht sich als Einladung, Musik über das Jahr hinweg bewusst zu erleben – neugierig, offen und mit Lust auf unterschiedliche Klänge.
Tickets unter
Programm
Februar: Auftaktwoche Nordlichter – Musik aus Skandinavien
März: 2x2 Quartettfest Frühling
April: Junge Kammerphilharmonie
Mai: Key Stories – Pianotage in Eberbach
Juni: Französisches Wochenende mit Markt
September: 2x2 Quartettfest Herbst
Foto: CF Wesenberg
Helge Lien Trio und Tore Brunborg aus Norwegen