Eberbacher Takt & Töne 2026

Expand Foto: Agentur Nentwig The Mama Shakers aus Paris

Auch im zweiten Jahr lädt die Musikreihe „Eberbacher Takt & Töne“ wieder dazu ein, musikalische Vielfalt in der Stadt zu entdecken. Gefördert von der Sparkasse Neckartal-Odenwald erklingen über das Jahr hinweg Konzerte an unterschiedlichen Orten und machen Musik in ihren vielen Facetten erlebbar – mal leise und konzentriert, mal lebendig und dynamisch.

Eröffnet wird das Musikjahr mit einer Auftaktwoche, die mit »Northern Lights« einen eigenen musikalischen Akzent setzt. Musik aus Skandinavien steht im Mittelpunkt: nordischer Jazz, feine Klanglandschaften und von Folk-Traditionen inspirierte Stücke, geprägt von Weite, Licht und einer besonderen Ruhe. Hochkarätige, teils internationale Ensembles bringen diese Atmosphäre nach Eberbach und laden zum aufmerksamen Zuhören ein.

Im weiteren Jahresverlauf zeigt sich die ganze Bandbreite von »Takt & Töne«. Die Pianotage Eberbach widmen sich dem Klavier als vielseitigem Instrument zwischen Genres und Stimmungen. Das 2×2 Quartettfest im Frühling und Herbst stellt das Zusammenspiel im Quartett in den Mittelpunkt – nah, lebendig und voller musikalischer Spannung. Mit der Französischen Woche kommt – unterstützt von der Asteelflash Germany GmbH - im Sommer französisches Lebensgefühl in die Stadt, begleitet von Livemusik, Genussmarkt und Sommerkino.

»Eberbacher Takt & Töne« versteht sich als Einladung, Musik über das Jahr hinweg bewusst zu erleben – neugierig, offen und mit Lust auf unterschiedliche Klänge.

Programm

Februar: Auftaktwoche Nordlichter – Musik aus Skandinavien

März: 2x2 Quartettfest Frühling

April: Junge Kammerphilharmonie

Mai: Key Stories – Pianotage in Eberbach

Juni: Französisches Wochenende mit Markt

September: 2x2 Quartettfest Herbst