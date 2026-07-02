Eberbacher Takt & Töne: Holiday Jazz – Jazzkonzert zum Ferienauftakt

Wenn eine Jazzlegende auf drei herausragende Musiker aus der Region trifft, entsteht mehr als ein Konzert – es entsteht eine unvergessliche Begegnung. Mit Rainer Pusch gastiert ein Saxophonist in Eberbach, der die deutsche Jazzszene seit Jahrzehnten mitprägt und mit seiner unverwechselbaren musikalischen Handschrift weit über die Landesgrenzen hinaus Anerkennung gefunden hat. Der Berklee-Absolvent stand mit internationalen Größen wie Art Farmer, Horace Parlan und Albert Mangelsdorff auf der Bühne und gilt als Pionier, der Jazz mit Einflüssen aus Indien und anderen Musikkulturen zu einer ganz eigenen Klangsprache verbindet.

An der Seite Rainer Puschs stehen an diesem Abend mit Philipp Köhler und Mario Fadani zwei profilierte Jazzmusiker, die nicht nur auf den Konzertbühnen der Region - und Fadani darüber hinaus als Gastgeber einer Konzertreihe im Jazzhaus Heidelberg - zu erleben sind, sondern auch als Lehrende seit vielen Jahren die musikalische Ausbildung an der Musikschule Eberbach prägen.

Komplettiert wird das Quartett vom vielfach, und kürzlich mit dem Kulturpreis der Bürgerstiftung Eberbach, ausgezeichneten jungen Pianisten und Musikschulabsolventen Hendrik Wohlers, der bereits zu den vielversprechenden Stimmen seiner Generation zählt.

Gemeinsam verbindet dieses außergewöhnliche Quartett internationale Erfahrung, regionale Strahlkraft und den musikalischen Nachwuchs zu einem Konzert voller Spielfreude, Virtuosität und inspirierender Begegnungen.

Eine Zusammenarbeit von Takt & Töne mit der Musikschule Eberbach

Wo: Galerie KunstWERK ARTgerecht, Friedrich-Ebert-Straße 2, 69412 Eberbach

Wann: Donnerstag, 30. Juli 2026, Einlass ab 19:30 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr

Tickets für 15€/8€ gibt es in der Tourist-Information im Rathaus Eberbach, Leopoldsplatz 1 oder im Eber-Ticket-Shop unter www.eber-ticket-shop.de sowie an der Abendkasse.

Infos zu allen Konzerten und zahlreichen Veranstaltungen in Eberbach sind unter www.eberbach.de in der Rubrik Kultur und Tourismus im Veranstaltungskalender zu finden.