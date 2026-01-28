Eberbacher Takt & Töne – Northern Lights (Februar 2026)

Weite Landschaften, fließendes Licht und eine besondere Stille prägen die Musik des Nordens. Northern Lights bringt diese Atmosphäre mit hochkarätigen, z.T. internationalen Ensembles nach Eberbach: Klangbilder, die von skandinavischen Wäldern, Fjorden und dem geheimnisvollen Leuchten der Polarlichter inspiriert sind – klar, reduziert und von großer innerer Kraft. Das Duo DUVA schafft schwebende Klanglandschaften, in denen sich nordische Volksmusik, Improvisation und zeitgenössische Einflüsse behutsam verbinden. DUVA, das sind Elena Schmidt-Arras (vocals / loop station / electronics) und Klaus Frech (piano / guitar / bass / frame drum / electronics). Sie musizieren am 21. Februar um 20 Uhr in der Galerie KunstWERK ARTgerecht. Das Helge Lien Trio vs. Thore Brunborg entfaltet eine fein austarierte Klangsprache zwischen lyrischen Linien, offenen Räumen und intensiven Dialogen. Das Ensemble aus Norwegen gastiert am 25. Februar 26 um 20 Uhr in der Stadthalle Eberbach. Das Duo Akleja schöpft aus der schwedischen Folk-Tradition der Nyckelharpa und übersetzt sie in eine moderne, reduzierte Klangwelt – zeitlos schön. Akleja, alias Regina Kunkel und Björn Kaidel musizieren am 1. März 26 um 14 Uhr im Museum der Stadt Eberbach. Gemeinsam zeichnen diese Ensembles ein musikalisches Panorama des Nordens: zeitlos, atmosphärisch und voller leuchtender Weite. Northern Lights – Musik aus Skandinavien ist der Auftakt zur Reihe Eberbacher Takt & Töne 2026.

Alle Infos zu den Ensembles, Terminen und Spielstätten sowie Online-Tickets unter www.eberbach.de