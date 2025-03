Eberbacher Takt & Töne (30. März bis 6. April)

Mit der neuen Musikreihe »Eberbacher Takt & Töne« etabliert die Stadt Eberbach ein abwechslungsreiches Konzertprogramm, das musikalische Vielfalt, Qualität und Atmosphäre verbindet. Zum Auftakt erwartet das Publikum eine Woche voller außergewöhnlicher Klangerlebnisse von virtuoser Gitarrenkunst über crosskulturelle Musik bis hin zu nordischem Jazz und klassischer Kammermusik.

Expand Foto: Robert Haas

Den Auftakt machen zum Eröffnungskonzert vier herausragende Gitarristen, die das Publikum in ihre individuellen musikalischen Sphären entführen: Lulo Reinhardt, Sinti-Gitarrist aus der berühmten Reinhardt-Familie, verbindet Gypsy-Jazz mit Einflüssen aus Flamenco und Latin. Max Clouth experimentiert mit indischen Ragas, Jazz und Elektronik, während Luis Gallo die Tradition des Flamenco mit Jazz und Klassik verschmelzen lässt. Falk Zenker schließlich erschafft mit seiner Live-Looping-Technik faszinierende Klanglandschaften. Gemeinsam zeigen sie die grenzenlose Vielfalt der Gitarre. Am 2. April setzt das Trio JMO die Konzertreihe fort. Jan Galega Brönnimann (Schweiz), Moussa Cissokho (Senegal) und Omri Hason (Israel) vereinen Jazz, afrikanische Mandinka-Tradition und orientalische Klänge zu einer einzigartigen Melange. Mit dem Konzert des Tuija Komi Quartetts am 4. April wird der Bogen vom Süden in den hohen Norden gespannt. Die finnische Sängerin Tuija Komi interpretiert Jazz auf ihre ganz eigene Weise: Mit nordischen Klängen, finnischem Tango und einer beeindruckenden stimmlichen Bandbreite schafft sie einen einzigartigen Brückenschlag zwischen Tradition und Moderne. Zum feierlichen Abschluss der Auftaktwoche lädt die Junge Kammerphilharmonie Rhein-Neckar in die Stadthalle Eberbach. Das vielfach ausgezeichnete Orchester präsentiert ein romantisches Programm mit Werken von Grazyna Bacewicz, Felix Mendelssohn Bartholdy und ­Antonin Dvořak.

Programm

So. 30. März, 18 Uhr: Vier Gitarristen – Vier Klangwelten (Depot 15/7)

Mi. 2. April, 19 Uhr: JMO (KunstWERK ARTgerecht)

Fr. 4. April, 19 Uhr: Tuija Komi Quartett (Musikschule)

So. 6. April, 17 Uhr: Junge Kammerphilharmonie Rhein-Neckar (Stadthalle)

Tickets unter

www.eber-ticket-shop.de

www.eberbach.de