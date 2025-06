Echte Musik von Blues-Geheimtipp .bölter, 19.07.25

»bölter.« ist ein Ausnahme-Gitarrist, der 2013 bei The Voice of Germany Nena, Boss Hoss und Samu Haber gleichermaßen überzeugte. Trotz regelmäßiger Radio-Präsenz gilt »bölter.« nach wie vor als Geheimtipp in der deutschen Blues- und Musikszene. Er ist Sänger, Gitarrist, Songschreiber – ein Künstler, der seine Leidenschaft mit Energie und Virtuosität auf die Bühne bringt. Als Preisträger des »Robert Johnson Guitar Awards« spielt er eine antike Resonator-Gitarre, bläst den Staub von den Saiten und singt den Blues von heute auf authentische Art und Weise. Seine Musik lässt sich irgendwo zwischen Udo Lindenberg, Reinhard Mey und Bob Dylan einordnen – unverkennbar jedoch ist sein ganz eigener Stil, der von eingängigen Melodien, bluesigen Klängen und tiefgründigen Texten geprägt ist. Er bleibt einer der »echten« Musiker, Songwriter und Gitarristen, die ihr Handwerk beherrschen und sich und der Kunst treu bleiben.

.bölter, Sa. 19. Juli, 20 Uhr, RätscheGarten, Geislingen, raetsche.com