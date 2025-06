Ed Sheeran kommt in die Schleyer-Halle, 28. und 29.06.25

Man kann sagen, Ed Sheeran macht da weiter, wo er aufgehört hat: Kaum hat der Vorverkauf für seine Stadion-Shows im Sommer 2025 in Deutschland begonnen, sind die Tickets auch schon wieder weg, bis auf wenige Restkarten. Kein Wunder, denn mit weltweit annähernd 200 Millionen verkauften Alben ist er nicht nur einer der prägendsten Künstler unserer Zeit, sondern auch einer der erfolgreichsten. Zum Glück hatte der sympathische Brite noch ein paar Lücken in seinen Tourplan und kann in den drei deutschen Tourstopps je einen Zusatztermin für alle Fans anbieten, die bislang noch nicht zum Zuge gekommen sind. Für Stuttgart stehen damit neben dem 29. nun auch noch der 28. Juni auf dem Programm. Auf seiner Tour wird der britische Singer/Songwriter seine Fans mit vielen Hits und Lieblingstracks aus der zehnjährigen Ära seiner Mathematics-Alben begeistern.

Ed Sheeran, Sa. 28. & So. 29. Juni, 18 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, www.musiccircus.de