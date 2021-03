Ehrlich Brothers – Neue Streaming-Show zu Ostern

Mit ihrer ersten Streamingshow an Weihnachten und Silvester begeisterten die Ehrlich Brothers über 100.000 Menschen. Aufgrund des enormen Zuspruchs gibt es eine Fortsetzung mit einer komplett neuen Show: »Die Magic-Show in eurem Wohnzimmer – Das Osterspecial«. Ein zauberhaftes Erlebnis für die ganze Familie, bei dem jeder mitzaubern kann! Zwei Termine stehen zur Auswahl: Ostersonntag, der 04. April 2021 und Ostermontag, der 05. April 2021. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Dauer ca. 80 Minuten. Wer selber zaubern lernen möchte, hat außerdem die Möglichkeit, an einem Zauberworkshop mit den Ehrlich Brothers teilzunehmen, der im Anschluss an die Streamingshow stattfindet.

Tickets und weitere Infos gibt es ab sofort unter www.ehrlich-brothers.com

MORITZ verlost 3 x die Familienbox mit Zauberrequisiten für 5 Personen. www.moritz.de/Verlosungen