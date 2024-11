Ehrlich Brothers »Diamonds« in Stuttgart

Die besten Illusionen der Ehrlich Brothers in einer Jubiläumsshow – das will sich keiner entgehen lassen. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage nach Tickets für die Diamonds-Tour geht jetzt eine Zusatzshow für Stuttgart in den Vorverkauf. Für diese Special-Show, die nur ein Jahr lang auf Tour sein wird, haben Andreas und Chris Ehrlich ihre Diamanten aus zehn Tour-Jahren geschliffen. Die Star-Magier präsentieren ihre spektakulären Illusionen in völlig neuen Arrangements, mit neuem Bühnenbild, neuen Effekten und spektakulärer Pyrotechnik, Überraschungen inklusive! Für die einen ist es ein lang ersehntes Wiedersehen, für die anderen, vor allem für die jüngeren Zuschauer, sind die weltweit einmaligen Illusionen eine besondere Premiere. Die Tour endet im Juni 2025.

So. 29. Dezember, 15 und 19 Uhr, Mo. 30. Dezember, 11, 15 und 19 Uhr, Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, www.s-promotion.de