Ehrlich Brothers in Stuttgart, 29. und 30.12.26

Mit ihrer neuen Show »Wonderworld« präsentieren die Ehrlich Brothers eine spektakuläre Reise durch fantastische Welten. Das Publikum erwartet eine Mischung aus atemberaubenden Illusionen, beeindruckenden Spezialeffekten und interaktiven Erlebnissen für die ganze Familie. Von der Schwerelosigkeit im Kosmos bis zu geheimnisvollen Unterwasserwelten mit Meereswesen und einer Meerjungfrau reicht das magische Spektrum. Zu den Höhepunkten zählt die Verwandlung eines Sportwagens in »Titan«, einen zehn Meter hohen, acht Tonnen schweren Roboter, der die Brüder zum Duell herausfordert und eine gigantische Popcorn-Maschine, die für überraschende Momente sorgt.

Ehrlich Brothers, Di. 29. & Mi. 30. Dezember, Di. 19 Uhr, Mi. 11, 15 & 19 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, s-promotion.de