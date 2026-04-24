In ihrem neuen Programm übernimmt Fee Badenius die volle Regie – nichts bleibt dem Zufall überlassen. Dabei zeigt sie sich so, wie das Publikum sie seit Jahren kennt: witzig, ehrlich, ironisch und musikalisch. Mit neuen Liedern im Gepäck spannt sie einen Bogen von gefühlvollen Balladen über fröhliche Pop-Songs bis hin zu skurrilen Humoresken. Ihre Texte erheitern, berühren und spiegeln die kleinen und großen Momente des Alltags wider. Mit warmer Stimme und subtiler Ironie beleuchtet sie das gesamte Spektrum menschlicher Gefühle, vom inneren Leerlauf bis zu kleinen Glücksmomenten. Entstanden ist ein Abend zwischen Liedermacher-Charme und Musik-Kabarett.

Fee Badenius, Freitag, 8. Mai, 20.30 Uhr, Atelier Rudolf Kurz,

Ellwangen, www.stiftsbund.de