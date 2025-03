Ein extravaganter Abend mit Nico Stank, 06.04.

Mit seiner einzigartigen Erzählweise, ein multimedialer Mix aus Stand Up, Live Comedy, Gesangs- und Tanzeinlagen und seinen viralsten Social-Media-Clips bietet Nico Stank seinen Zuschauern einen Abend, an dem kein Auge trocken bleibt und der ein oder andere Tropfen ins Höschen geht. Auf urkomische Art erzählt Nico Stank, welche Erfahrungen ihn in seinem Leben dorthin geführt haben, wo er jetzt ist. Schon in der Schulzeit entdeckte der vielseitige Künstler seine Liebe zu Schauspiel und Comedy und begann seine Karriere im Jungen Ensemble des Schauspielhaus Bochum. Danach absolvierte er eine Ausbildung als Musicaldarsteller, was ihm heute bei seinen musikalischen Einlagen auf der Bühne zugutekommt. Schon damals war klar, dass Nicos Talente in ihrer Vielfalt auf der Bühne vollends brillieren. Auf der Bühne versucht Nico, mit Selbstironie und Mut ein Vorbild zu sein.

Nico Stank, So. 6. April, 18 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, www.s-promotion.de