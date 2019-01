Ein farbenfrohes Feuerwerk

× Erweitern Foto: Stage Entertainment / Christoph Schmidt Apollo Theater

Im Frühjahr verwandelt sich das Stage Apollo Theater in einen Marktplatz mit einem Basar und in den zauberhaften Märchenpalast von Agrabah. Für die Zuschauer zündet die Produktion ein Feuerwerk farbenfroher Eindrücke und magischer Bühneneffekte, um die emotionale Liebesgeschichte in rasantem Tempo zu erzählen. Mittlerweile sind auch die Darsteller bekannt: Philipp Büttner spielt den jungen Aladdin, Nienke Latten schlüpft in die Rolle der bezaubernden Prinzessin Jasmin und Maximilian Mann verkörpert den Flaschengeist Dschinni. An die Darsteller stellt die Produktion dabei besondere Anforderungen. Eine Stärke in einer der drei Disziplinen Gesang, Schauspiel und Tanz aufzuweisen, genügt bei Aladdin nicht. Hier hat die Castingabteilung nicht nur gute Schauspieler und außergewöhnliche Sänger, sondern auch Darsteller gesucht, die steppen können und sogar akrobatische Fähigkeiten mitbringen.

Mehr Infos: www.stage-entertainment.de