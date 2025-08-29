Ein Fest für alle Sinne: Varieté-Gala in Eislingen, 21.09.25

Vorhang auf und Bühne frei für die besten Varietékünstler, die es in Deutschland gibt! Moderator und Zauberer Alexander Lehmann umrahmt ein unterhaltsames Potpourri der Unterhaltungskunst, das von Maik M. Paulsen speziell für die Eislinger Stadthalle zusammengestellt wurde. Handstandartistik, Jonglage, Seilakrobatik sowie Luftartistik werden von den Künstlern Antje Pode, Danilo Marder, TJ Wheels und Toke Reimann präsentiert. Mit einer atemberaubenden Seifenblasenshow begeistert der Amerikaner Darren Burrell. In Verbindung mit der Zauberkunst des Moderators verschmelzen die Vorführungen zu einem einzigartigen Gesamterlebnis: Artistische Höchstleistung, schräger Humor, verblüffende Power und herzöffnende Poesie – all das vereint die Crème de la Crème der Varietéwelt in einer unvergesslichen Show!

»Best of Varieté« by Maik M. Paulsen, So. 21. September, 19 Uhr, Stadthalle Eislingen, www.stadthalle-eislingen.de