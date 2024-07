Ein idealer Gatte - Theater im Spitalhof Bad Wimpfen

Die Bearbeitung von Oscar Wildes Gesellschaftskomödie »Ein idealer Gatte« handelt von einem Karriere-Politiker, der über seine Vergangenheit stolpert und um sein politisches Überleben kämpft. Versetzt in die heutige Zeit, ins heutige Berlin zeigt sich in brillianten Dialogen, dass es sowohl gestern als auch heute noch eine Allmacht der Finanz gibt, die Karrieren ermöglicht oder verhindert und erpressbar macht. . In der modernen Adaption von „Ein idealer Gatte“ wird gleichermaßen unterhalten und inspiriert. Es ist eine Komödie, die tiefsinnig mit den Facetten der menschlichen Natur, der Moral, Ehrlichkeit und den komplexen Verflechtungen von Beziehungen spielt.

Fr. 2. August, 20 Uhr, Spitalhof, Bad Wimpfen, www.theaterbadwimpfen.de