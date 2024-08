Ein Revolverheld trifft einen Klassik-Pianisten am 29. September in Stuttgart

Zwei Stars, zwei Welten, eine Vision: Sebastian Knauer, einer der erfolgreichsten Klassik-Pianisten, und Johannes Strate, Leadsänger von Revolverheld, sind im Herbst auf ihrer ersten gemeinsamen »Klassik meets Pop Tour 2024« auch in Stuttgart zu erleben. Beide haben in ihren jeweiligen Genres Musikgeschichte geschrieben und werden von ihrem Publikum umjubelt. Befreundet sind Johannes Strate und Sebastian Knauer schon lange, jetzt stehen sie auch gemeinsam auf der Bühne. Sie verbinden ihre unterschiedlichen musikalischen Heimaten Klassik und Pop zu einem unvergleichlichen Sound, der unter die Haut geht und die Fans aus beiden Universen begeistert. Auf dem Programm stehen virtuos interpretierte Stücke wie George Gershwins »Rhapsody in Blue«, sowie Klavierwerke von Eric Satie und Maurice Ravel unmittelbar neben den Revolverheld-Top-10-Hits wie »Lass uns gehen«.

Sebastian Knauer & Johannes Strate, So. 29. September,

Liederhalle, Stuttgart, c2concerts.de