»Eine futuristische Show« – The Ballroom noch bis 2. März im Friedrichsbau Varieté

Noch bis zum 2. März ist im Friedrichsbau mit »The Ballroom« eine urbane Revue der pulsierenden Gegenwart, des ekstatischen Tanzes und artistisch-akrobatischer Ausdruckskraft zu erleben. Im MORITZ Interview erzählen die beiden Künstler Lisa Chudalla und Aleksandar Savija von ihrem Weg nach Stuttgart und auf die Bühne und den Besonderheiten der Show.

Wann habt ihr eure Leidenschaft für die Bühne entdeckt?

Aleksandar: Ich habe schon mit sechs Jahren gewusst, dass ich etwas Künstlerisches machen wollte. Angefangen habe ich allerdings mit der Geige. Nachdem mich ein paar Freunde dann einige Jahre später zu einer Ballettstunde mitgenommen haben, war ich direkt fasziniert. Von da an gab es für mich kein Zurück. Ich habe an der Wiener Staatsoper gelernt und durfte auf der ganzen Welt in zahlreichen Shows auftreten. Dabei habe ich auch meine Leidenschaft für die Zirkuskunst entdeckt und war unter anderem ein Artist beim Cirque du Soleil.

Lisa: Mein erster Berührungspunkt mit der Kunst war der Kinderzirkus in meiner Heimatstadt in Hückelhoven in Nordrhein-Westfalen. Nach dem Abitur habe ich mich auf Anraten meiner Zirkus AG Leiterin an einer Zirkusschule in Rotterdam beworben, an der ich dann auch studiert habe. Dort habe ich den Bachelor in Circus Art mit einer Spezialisierung auf Vertikalseil und Cyr Wheel gemacht und trete seither als Zirkusartistin auf.

Wie habt ihr nach Stuttgart gefunden?

Lisa: Als freischaffende Artistin ist man immer auf der Suche nach interessanten Shows. »The Ballroom« ist meine mittlerweile dritte Show im Friedrichsbau. Ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben und weiß wie gut hier miteinander gearbeitet wird.

Aleksandar: Das ist eine lustige Geschichte bei mir. Ich hatte 2020 einen Auftritt in einer Show in Freiburg, musste aber sehr rasch abreisen. Als ich mir einen Kaffee am Bahnhof kaufen wollte, hat mich Timo Steinhauer vom Friedrichsbau angesprochen. Nach dieser zufälligen Begegnung sind wir dann im Kontakt geblieben und ich bin sehr froh, dass sich jetzt endlich die Chance für mich geboten hat, bei einer Show mit dabei zu sein.

Was zeichnet »The Ballroom« aus?

Aleksandar: »The Ballroom« ist für mich eine futuristische Show, bei der sich Tanz und Akrobatik mit treibenden Elektrobeats zu einem einzigartigen Gesamtbild zusammensetzen. Ich komme ursprünglich vom klassischen Ballett, sodass die Musikauswahl natürlich eine gewisse Umstellung für mich bedeutet hat. Allerdings höre ich privat sehr gerne elektronische Musik, das hat also perfekt für mich gepasst. Auch meine beiden Nummern in der Show hatte ich schon vorher in meinem Repertoire. Ich habe sie dann in enger Zusammenarbeit mit unserem Regisseur Ralph Sun gut an die Show anpassen können.

Lisa: Ich finde »The Ballroom« gar nicht so futuristisch, sondern absolut gegenwärtig. Als große Fan von Elektro hat mich das Konzept auch musikalisch direkt voll abgeholt. Meine beiden Nummern habe ich extra für die Show entwickelt. Mich freut es sehr zu sehen, wie gut sie und ihre Geschichten sich in The Ballroom einfügen.

The Ballroom

bis So. 2. März, Do. bis Sa. 20 Uhr, So. 18 Uhr,

Friedrichsbau Varieté, Stuttgart,

www.friedrichsbau.de