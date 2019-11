EINE SPEKTAKULÄRE ZEITREISE IN DIE GOLDENEN 20er JAHRE

Pulsierend, lebensfroh, glamourös – Vorhang auf für die Goldenen Zwanziger! »1925 - Die 20er-Jahre Revue«, die neue Show im Friedrichsbau Varieté, feiert diese einzigartige Ära des Auf- und Umbruchs, die geprägt war von neuer Kunst und Musik – eine kurze Moderne zwischen den Weltkriegen.

Die Frauen zeigen sich mit Bubikopf und Wasserwelle, die Herren flanieren mit Schiebermütze oder Zylinder. Die Welt tanzt am Abgrund: Eine elektrisierende Melange aus Ekstase und Freiheitsgefühl. Heute, 100 Jahre später, bringt das Friedrichsbau Varieté diese bewegte Zeit in einer beeindruckenden Show zurück auf die Bühne. Zuschauer können die Eleganz genießen und die unbeschreibliche Lebensfreude der 20er Jahre hautnah in einer großartigen, rasanten Revue erleben. Freuen darf man sich auf kreative Visionäre, Weltklasse-Akrobatik, Gesang, Tanz und Comedy. »1925 - Die 20er-Jahre Revue« ist eine Hommage an ein faszinierendes Jahrzehnt. Eine Show, die keine Kopie dieses Zeitgeistes sein will, sondern sein Echo, das in Kostüm, Musik und Inszenierung widerhallt. Große Ensembleszenen, starke Bilder und mitreißende Artistik transportieren das Lebensgefühl und den einzigartigen Charme dieser goldenen Ära.

Eintauchen in die Welt der Bohème, des Charleston, Swing und Glamours. »Meine Damen und Herren, halten Sie es wie in den Goldenen 20ern: Leben Sie im Hier und Jetzt und gönnen Sie sich einen Abend, an dem Ihr Vergnügen im Mittelpunkt steht!« ame

1925 - Die 20er-Jahre Revue, bis 23. Februar,

Friedrichsbau Varieté, Stuttgart, www.friedrichsbau.de