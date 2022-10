»Einfach Songs, die ehrlich sind«: Kelvin Jones im Audi Forum Neckarsulm

Am 19. November gibt es im Audi Forum Neckarsulm ein Konzert zu erleben, das Pop-Fans unter die Haut gehen dürfte: Kelvin Jones tritt auf, der durch das Internet zum Superstar gewordene Wahl-Berliner, der gebürtig aus Simbabwe stammt. Mit seinen melodischen Songs begeistert er ein Millionenpublikum. Im Rahmen seiner „This Too Shall Last“ Tournee 2022 macht er in Neckarsulm Station.

Durch seine Teilnahme an dem Wettbewerb „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ auf dem Sender VOX wurde Kelvin Jones nach seinen Erfolgen im Internet nun auch einem breiten TV-Publikum bekannt. Dort interpretierte er mit den anderen teilnehmenden Künstlern bekannte Hits völlig neu – und überzeugte durch seine außergewöhnliche emotionale Intensität. Jones selbst erklärt es so: Musik sei für ihn ein „safe space, in dem ich ehrlich bin, in dem ich weine, meine Zweifel habe und all die Gefühle fühlen kann, vor denen ich sonst solche Angst habe.“

Kelvin Jones, 1995 in Simbabwe geboren und im südlichen Afrika aufgewachsen, ist einer jener Bilderbuchstars, wie sie das Internet hervorbringen kann. 2014 begann es: Ein Freund postete seinen Song „Call You Home“ auf dem Portal reddit.com – wo dieser binnen 24 Stunden über eine Million Mal aufgerufen wurde. Über Nacht wurde Jones, der zu diesem Zeitpunkt, getrennt von seiner Familie, in London lebte, weltbekannt. Es folgten ein Umzug nach Berlin, das Debütalbum „Stop the Moment“, Spotify-Plays und YouTube-Views in Millionenhöhe sowie Gold- und Platinauszeichnungen – nicht nur für seine Debütsingle, sondern auch für seine Kollaborationen mit Alle Farben („Only Thing We Know“) und Lost Frequencies („Love To Go”).

Und nun ist mit „This Too Shall Last“ sein zweites Album erschienen, ein Album mit teils ruhigen, teils vom Dance-Pop-inspirierten Songs, die er auf einer europaweiten Tournee vorstellt. „Cry A Little Less“ heißt die ausgekoppelte Single, über die Jones sagt: „Mit ‚Cry A Little Less‘ habe ich wieder gelernt, was es heißt, mein ganzes Herz aufs Papier zu bringen, nichts auszulassen und Songs zu schreiben, die für mich, aber auch für andere eine heilende Wirkung haben können. Einfach Songs, die ehrlich sind. Ich glaube wirklich, dass Menschen sich von Ehrlichkeit angezogen fühlen und genau das will ich mit dem neuen Album erreichen.“

Wie sich das anhört? Am 19. November 2022 wird das hautnah zu erleben sein – im Audi Forum Neckarsulm. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Karten gibt es zum Preis von 36 Euro zuzüglich Gebühren im Internet unter https://audiforum.reservix.de.