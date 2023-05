Eisbrecher rocken in der MHPArena Ludwigsburg

Eisbrecher rocken in der MHPArena

Mehr als nur einmal hätte man in den zurückliegenden Monaten den Eindruck gewinnen können, die Welt sei stehengeblieben. Doch sie dreht sich noch. Für einige vielleicht – gefühlt – etwas langsamer als erwartet, für andere jedoch in gewohntem Tempo. Bei Eisbrecher allerdings rotiert die Erde derzeit noch schneller als jemals zuvor. Mit mehr als einem Dutzend Eisbrecher-Hymnen bietet die aktuelle Scheibe »Liebe Macht Monster« viele faszinierende, facettenreiche und überaus kraftvoll produzierte Songs, die Sänger Alex Wesselsky zutreffend als »ewige eisbrecherische Blutgrätsche zwischen Rock/Metal und Elektro-Industrial-Pop« beschreibt, und die einmal mehr den glänzenden Ruf der Band als innovative und zukunftsweisende Formation bestätigen. Kein Wunder also, dass in dieser Band derzeit alle Zeichen auf liebevollen Monster-Sturm stehen.

Eisbrecher, Mi. 7. Juni, 20 Uhr, MHPArena, Ludwigsburg, www.musiccircus.de