Eisbrecher stürmen nach Ludwigsburg, 09.05.25

»Kaltfront°!« ist die Essenz von Eisbrecher, ein lupenreines Destillat, das am Ende einer langen Reise durch die Dunkelheit steht. Die Trennung vom langjährigen Mitstreiter und Produzent Noel Pix, eine kritische OP inklusive langem Krankenhausaufenthalt und damit verbundenen Konzertabsagen war eine kritische Phase für Alex Wesselsky und seinen Eisbrecher. Da Aufgeben keine Option ist, hielt man dennoch Kurs und es wurden – allen Widrigkeiten, Gegenwind und Untiefen zum Trotz – wieder ruhigere Gewässer erreicht. Von all dem erzählt »Kaltfront°!«. Von den Kämpfen und Ängsten, aber auch von der Zuversicht und dem Vertrauen in die eigene Stärke. Es steht sinnbildlich für das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, ein monumentales Werk, das kraftstrotzend tönt und nicht für eine Sekunde Zweifel zulässt, wer in der Rockwelt der Chef im Ring ist: Die Schnauze mit Herz.

Eisbrecher, Fr. 9. Mai, 20 Uhr, MHPArena, Ludwigsburg, musiccircus.de