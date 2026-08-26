Elena Uhlig und Fritz Karl in Heidenheim, 26.09.26

Elena Uhlig und Fritz Karl sind mit ihrem neuen Bühnenabend »Die Ehe – eine feindliche Übernahme« zurück. Die Schauspieler widmen sich den großen und kleinen Dramen des Zusammenlebens. Sie lesen und spielen aus bekannten literarischen Texten, greifen eigene Erfahrungen und Beobachtungen auf und treffen dabei so manchen wunden Punkt. Heraus kommt ein unterhaltsamer Abend über Liebe, Ehe und die Tücken des Alltags. Mal turbulent, mal berührend, stets scharfsinnig und mit hohem Wiedererkennungswert zeigt das Duo die vielen Facetten des Miteinanders und erklärt, warum die Ehe manchmal tatsächlich an eine feindliche Übernahme erinnert.

Elena Uhlig und Fritz Karl, Sa. 26. September, 20 Uhr, Congress, Centrum, Heidenheim, www.konzertbuero-augsburg.de