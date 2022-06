Elgar und Beethoven – Junge Philharmonie Ostwürttemberg

Die Junge Philharmonie Ostwürttemberg spielt unter der Leitung von Uwe Renz das Cello-Konzert in e-Moll op. 85 des englischen Komponisten Edward Elgar, das als eines der mitreißendsten Konzerte des 20. Jahrhunderts gilt. Ein Werk voller Wehmut und Melancholie. Solistin am Cello ist Amelie Brune aus Aalen, die bereits mehrfach beim Wettbewerb Jugend musiziert auf Landes- und Bundesebene ausgezeichnet wurde. Im zweiten Teil des Konzerts präsentieren die jungen Musikerinnen und Musiker die Sinfonie Nr. 6 in F-Dur op. 68 (»Pastorale«) von Ludwig van Beethoven, der darin seine Verbundenheit mit dem Landleben eindrucksvoll in farbigen Naturszenen vertonte, darunter unter anderem die »Ankunft auf dem Lande« das »Lustige Zusammensein der Landleute« bis hin zum stürmischen »Gewitter«.

Junge Philharmonie Ostwürttemberg, So 19. Juni,18 Uhr, Stadthalle Aalen, www.jop-w.de