Elke Gelhardt, 11.07.26

Die Aalener Sängerin Elke Gelhardt präsentiert gemeinsam mit ihrer siebenköpfigen Band Songs aus ihren drei Alben. Ihre deutschsprachigen Lieder verbinden modernen Pop mit Einflüssen aus Soul und Jazz. Das abwechslungsreiche Programm reicht von mitreißenden Arrangements bis hin zu gefühlvollen und kraftvollen Momenten. Besondere Akzente setzt immer wieder der Schülerchor, den Gelhardt als Gesangscoach leitet. Mit berührenden Passagen und beeindruckender Stimmenvielfalt bereichert er das Konzerterlebnis. So entsteht ein Abend voller Emotionen, Authentizität und musikalischer Leidenschaft, der das Publikum verbindet und in Erinnerung bleibt.

Elke Gelhardt, Sa. 11. Juli, 20 Uhr, Evangelisches Gemeindehaus, Aalen, www.elke-gelhardt.de