Ellhofen statt El Arenal – Mallorca Sause im April

Exzessives Feiern, ungebremste Lebensfreude und Mallorca Atmosphäre. Statt in den Flieger zu steigen und nach El Arenal zu reisen geht‘s nach Ellhofen! Am 27. April heißt es in der MORITZ-Eventhalle: Sommer, Sonne, Party-Spaß. Mit Party-Kanonen wie Naim, Balu, Biermän, Fabi de Coco, Manuel Müller, Niki Nova, Caromello, Ruby, René Alé und Björn Chilli ist der ultimative Malle-Spaß gesichert. Die Ballermann-Newcomer zeigen, wie sie die Party anheizen können. Gut gekühlte Getränke, heiße Snacks und Party-Klassiker, die jeder mitsingen kann, versprechen eine Feierei mit allerfeinstem Balearen-Feeling. DJ Xaver feuert zwischen den Auftritten die besten Mallorca-Kracher ab. Also die Badelatschen rauskramen, die Sonnenbrille aufsetzen, den Sombrero festhalten und die Mallorca Sause im Kalender markieren. Tickets gibts im Vorverkauf: Das Early Bird Ticket gibts für 10 €, ab 1.4. für 12 € und – sofern verfügbar – 15 € an der Abendkasse.

Sa. 27. April, MORITZ-Eventhalle, Ellhofen, www.mallorca-sause.de