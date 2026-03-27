Ellis Mano Band, 11.04.26

Die aus der Schweiz stammende Blues-Rock-Band Ellis Mano Band überzeugt international durch ihre exzellenten Live-Qualitäten – bei Indoor-Konzerten und Open-Airs begeisterte das Quintett Publikum und Fachwelt gleichermaßen. Sänger Ellis und Gitarrist Edis Mano erhielten besonders für ihr (Un)plugged-Set vor Robert Cray stehende Ovationen. Ihre Alben sind regelmäßig unter den Top Ten der Schweizer Charts zu finden. Die Band, bekannt aus Vorprogrammen von Deep Purple und dem »Rockpalast«, präsentiert auf ihrem aktuellen Album »Morph« kraftvollen, stilübergreifenden Rock. Ihr handgemachter Sound lässt sich irgendwo zwischen Joe Cocker, Dire und Chris Rea verorten.

Ellis Mano Band, Fr. 11. April, 21 Uhr, Ballroom, Ellwangen